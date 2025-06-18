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09:55, 18 июня 2025Экономика

Европа дала шанс российскому углю

«Ъ»: Российский уголь может подорожать из-за роста спроса на топливо в Европе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Цены на энергетический уголь в Европе в первую неделю июня выросли на 7-9 процентов, что связано с подорожанием природного газа, который, в свою очередь, реагирует на конфликт между Ираном и Израилем. Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства НКР пишет «Коммерсантъ».

Аналитики Neft Research подтверждают такую тенденцию. Так, стоимость энергетического угля калорийностью 6000 килокалорий на килограмм только за первую неделю июня взлетела на восемь процентов.

Сложившаяся ситуации может привести к росту цен на российский уголь на других рынках, поскольку у конкурентов есть повод перенаправить часть поставок в Европу. Непосредственно в страны Евросоюза продавать топливо российские производители не могут из-за санкций.

Собеседник издания в угольной отрасли добавил, что на ситуацию также влияют наводнения в Австралии и возможность забастовки железнодорожников в ЮАР, что сократит предложение на рынке. В целом производители из Африки сталкиваются с перебоями в работе, потому что длительный период низких цен подорвал их рентабельность.

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Впрочем, партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов считает, что рост цен пока больше связан со страхами, чем со снижением предложения. Если геополитическая ситуация станет спокойнее, то цены быстро вернутся к прошлым значениям или стабилизируются.

Главными поставщиками угля в Европу являются США и Австралия. На них приходится более 60 процентов импорта. Австралия при этом конкурирует с Россией на других рынках, так что если период повышенного уровня цен на уголь в Европе затянется, то фактор может сработать.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки угольной отрасли, которая переживает период кризиса. По состоянию на конец мая убыточными были все направления экспорта, их-за чего компаниям приходится сокращать добычу и инвестиции.

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