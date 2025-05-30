План спасения угольной отрасли России утвердили

Правительство России утвердило меры поддержки угольной отрасли в период кризиса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки угольной отрасли, которая в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры переживает период кризиса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства.

Компаниям до 1 декабря предоставят отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам, а при необходимости ее продлят на более длительный срок. Принимать решение будет создаваемая подкомиссия по оказанию мер поддержки отдельным организациям отраслей экономики, которую возглавит министр финансов Антон Силуанов. Также в подкомиссию войдут представители Центробанка, Минэкономразвития, Федеральной налоговой службы и других структур.

До 5 июня Минфин и Минэнерго определят критерии, на основании которых будут рассматриваться заявки о государственной поддержке отдельных компаний отрасли. В случае одобрения им предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

Сибирским угольным компаниям дадут компенсацию в размере 12,8 процента от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Перечень компаний должно сформировать Минэнерго, а позже утвердить подкомиссия. Также отдельным предприятиям отрасли, которые столкнулись с особенно серьезной долговой нагрузкой, предоставят возможность реструктуризировать кредитную задолженность.

Власти намерены утвердить планы финансового оздоровления предприятий отрасли, частью которых станет помощь от бенефициаров или акционеров компаний. Одновременно будут введены ограничения на выплату дивидендов, а также предусмотрено повышение оплаты труда высшему менеджменту и оптимизация затрат.

Ранее РБК выяснил, что Силуанов выступил против компенсации РЖД скидок для поставок угля на экспорт, потому что в бюджете такая статья не предусмотрена. Вместо этого министр предложил применять адресную помощь предприятиям, а деньги на эти цели брать из резервного фонда правительства в рамках работы профильной подкомиссии.

С учетом объявленных мер можно сделать вывод, что позиция Минфина в целом возобладала, поскольку без учета отсрочек по налогам помощь будет носить адресный характер. Кроме того, РЖД удалось отстоять собственные доходы, без которых компании пришлось бы резать инвестпрограмму.

При этом в угольной отрасли не верят в эффективность подобных мер. Адресные субсидии, по их мнению, приведут к существенному перекосу на рынке и только ухудшат положение компаний, которые их не получат, а кроме того, убыточным в последний месяц стало и восточное направление, так что скидки для поставок в порты Юга и Северо-Запада не помогут.