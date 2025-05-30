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14:40, 30 мая 2025Экономика

План спасения угольной отрасли России утвердили

Правительство России утвердило меры поддержки угольной отрасли в период кризиса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки угольной отрасли, которая в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры переживает период кризиса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства.

Компаниям до 1 декабря предоставят отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам, а при необходимости ее продлят на более длительный срок. Принимать решение будет создаваемая подкомиссия по оказанию мер поддержки отдельным организациям отраслей экономики, которую возглавит министр финансов Антон Силуанов. Также в подкомиссию войдут представители Центробанка, Минэкономразвития, Федеральной налоговой службы и других структур.

До 5 июня Минфин и Минэнерго определят критерии, на основании которых будут рассматриваться заявки о государственной поддержке отдельных компаний отрасли. В случае одобрения им предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

Сибирским угольным компаниям дадут компенсацию в размере 12,8 процента от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Перечень компаний должно сформировать Минэнерго, а позже утвердить подкомиссия. Также отдельным предприятиям отрасли, которые столкнулись с особенно серьезной долговой нагрузкой, предоставят возможность реструктуризировать кредитную задолженность.

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Власти намерены утвердить планы финансового оздоровления предприятий отрасли, частью которых станет помощь от бенефициаров или акционеров компаний. Одновременно будут введены ограничения на выплату дивидендов, а также предусмотрено повышение оплаты труда высшему менеджменту и оптимизация затрат.

Ранее РБК выяснил, что Силуанов выступил против компенсации РЖД скидок для поставок угля на экспорт, потому что в бюджете такая статья не предусмотрена. Вместо этого министр предложил применять адресную помощь предприятиям, а деньги на эти цели брать из резервного фонда правительства в рамках работы профильной подкомиссии.

С учетом объявленных мер можно сделать вывод, что позиция Минфина в целом возобладала, поскольку без учета отсрочек по налогам помощь будет носить адресный характер. Кроме того, РЖД удалось отстоять собственные доходы, без которых компании пришлось бы резать инвестпрограмму.

При этом в угольной отрасли не верят в эффективность подобных мер. Адресные субсидии, по их мнению, приведут к существенному перекосу на рынке и только ухудшат положение компаний, которые их не получат, а кроме того, убыточным в последний месяц стало и восточное направление, так что скидки для поставок в порты Юга и Северо-Запада не помогут.

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