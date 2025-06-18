Москвичка засудила застройщика почти на 200 миллионов рублей из-за плохого ремонта

Москвичка засудила застройщика на 194 млн руб. из-за дефектов в ремонте

Москвичка Ксения Мгарь взыскала с застройщика 194 миллиона рублей неустойки за дефекты в квартире, сообщает «Коммерсантъ».

Жилье при этом женщина купила за 30,2 миллиона рублей. Сумма долга застройщика растет с каждым днем — он не выполняет ремонт, предписанный судом.

Конфликт начался в 2023 году, когда покупательница обнаружила некачественную отделку. Суд обязал застройщика устранить недостатки и платить по проценту от стоимости квартиры за каждый день просрочки. При этом застройщик не согласен с решением суда и заявляет, что ремонт выполнить невозможно, так как владелец квартиры не пускает туда рабочих.

Ранее жильцы комплекса «Новое Внуково» пожаловались на некачественный ремонт в только что сданных квартирах. Одна из местных жительниц рассказала, что в ее квартире кривые стены, а в ванной отваливается плитка. Также женщина пожаловалась на сквозную дыру в стене.