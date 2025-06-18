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15:24, 18 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытку прорыва испаноговорящих наемников ВСУ в Курскую область

Депутат Колесник: ВСУ посылают наемников под Курск как расходный материал
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) посылают в Курскую область иностранных наемников в качестве расходного материала, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на попытку прорыва испаноговорящих бойцов на территорию региона.

Сюда приезжает много наемников из Латинской Америки, которые считают, что приехали на сафари, отметил депутат. «Они привыкли у себя там максимум вооруженных пистолетом людей видеть в качестве своих противников. Из банд различных приезжают, я думаю, что и наркокартели хотят прокрутить в боевых действиях. Они воюют, не понимая, куда они попали. Они хотят прорваться на русскую землю — русская земля их примет метра на три в глубину», — поделился Колесник.

По мнению парламентария, ВСУ стремятся пробраться в Курскую область, потому что до сих пор считают ее наиболее важным стратегическим направлением.

«Они считают, что потрепали там наши войска, но потрепали они себя, вылетели тяжело, но как пробка из шампанского, — так, что костей многие не собрали. И на этот раз просто пощады никому не будет. Поэтому они не свои войска посылают, а посылают наемников», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что испаноговорящие бойцы предприняли попытку пересечь государственную границу в районе населенных пунктов Рыжевка, Павловка и Бессаловка в Курской области.

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