Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Директор СВР РФ Нарышкин назвал критической ситуацию между Израилем и Ираном

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал критической ситуацию в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия находится в контакте с представителями соответствующих разведывательных служб и Ирана, и Израиля по текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее МИД России заявил, что израильские атаки на мирные атомные объекты в Иране незаконны. Согласно заявлению ведомства, они толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в частности, в самом Израиле. Помимо этого, как считают в МИД, они создают неприемлемые угрозы международной безопасности.