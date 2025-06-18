Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 18 июня 2025Мир

Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Директор СВР РФ Нарышкин назвал критической ситуацию между Израилем и Ираном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал критической ситуацию в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия находится в контакте с представителями соответствующих разведывательных служб и Ирана, и Израиля по текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее МИД России заявил, что израильские атаки на мирные атомные объекты в Иране незаконны. Согласно заявлению ведомства, они толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в частности, в самом Израиле. Помимо этого, как считают в МИД, они создают неприемлемые угрозы международной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Представители Ирана захотели приехать в Белый дом

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Милонов назвал Лабубу атрибутом эскортниц

    Трамп снова обозвал главу ФРС

    Парламент Эстонии пересмотрел закон против православной церкви

    Трамп пожелал удачи лидеру Ирана

    Инфляционные ожидания россиян перешли к снижению

    В шутку сброшенный в бассейн отец двоих детей сломал шею и позвоночник на отдыхе в Европе

    Женщина нашла на пляже редчайшего лего-осьминога из затонувшей партии конструктора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости