Названы самые полезные фрукты июня

РЦОЗиМП: Клубника и абрикосы поддержат здоровье в июне

Сразу несколько сезонных фруктов и ягод могут поддержать здоровье в июне, рассказали специалисты Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики Уфы. Суперфуды этого месяца врачи назвали в беседе с Ufatime.ru.

По словам врачей, в июне уже можно покупать клубнику, полезную для здоровья почек, печени и кишечника, а также улучшающую настроение и замедляющую процессы старения. Эксперты также порекомендовали есть в начале лета абрикосы, которые обладают мощным антиоксидантным действием и питают полезную микрофлору кишечника.

В июне профилактологи также посоветовали есть вишню: ягода поддерживает здоровье почек и сердца, предупреждает развитие остеопороза и предотвращает образование тромбов. Наконец, указали врачи, в июне полезен молодой горошек — это источник растительного белка, клетчатки, фолиевой кислоты. Кроме того, он полезен при анемии.

Ранее эксперты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию посоветовали не покупать нарезанные фрукты. В противном случае, по их словам, можно заразиться кишечной палочкой.