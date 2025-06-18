Орешкин предложил перестать считать G7 центром глобального роста

Орешкин рассказал о заменивших G7 новых центрах мирового экономического роста

Экономики стран G7 уже не являются центрами глобального роста, потому что их в этом статусе заменяют другие государства. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Формируя новую платформу глобального роста» заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, передает «Российская газета».

«Те события, которые сейчас происходят в мире, это следствие тех глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике», — указал он.

По мнению Орешкина, большей частью мировой экономики стали страны глобального юга. Поэтому важно «вести открытый диалог о том, как же нам строить мир будущего, как формировать новую платформу глобального роста».

Ранее чиновник рассказал, что модель роста российской экономики, работавшая в последние годы, исчерпала свой ресурс, для дальнейшего развития нужен шаг вверх, а не вперед. Представитель Кремля отметил, что для продолжения развития России необходимы организационный и технологический прорывы.