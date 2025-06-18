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19:44, 18 июня 2025Экономика

Оценена готовность россиян покупать квартиры на маркетплейсах

Брокер Ракута: Россияне вряд ли готовы покупать жилье на маркетплейсах
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россияне вряд ли готовы покупать жилье на маркетплейсах. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

В настоящее время неизвестно, готовы ли россияне будут заключать такие серьезные сделки, как покупка жилья, на маркетплейсах, считает эксперт. Он также отметил, что в среднем человек за всю жизнь покупает квартиру один или два раза. Клиенту, скорее всего, перед сделкой захочется приехать в офис продаж застройщика, либо найти агента, который поможет выбрать жилье. Пока он общается с застройщиком или агентом, они закрепляют за собой этого покупателя. И тогда покупка на маркетплейсе потеряет свою актуальность, уверен специалист.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура поддержала идею запрета на сделки с недвижимостью за наличные. В ведомстве также предложили ввести обязательное нотариальное заверение сделок по продаже жилья для лиц старше 65 лет — для борьбы с мошенниками.

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