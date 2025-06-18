Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:27, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Павел Дуров составил завещание

Павел Дуров составил завещание на фоне рисков, связанных с его деятельностью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в беседе с журналом Le Point рассказал, что недавно составил завещание на фоне рисков, связанных с его деятельностью по защите свобод.

Предприниматель опасается, что из-за своей работы может нажить себе много врагов, в том числе «внутри могущественных государств». В связи с этим он решил защитить своих детей и компанию. При этом в завещании прописано, что дети Дурова смогут получить доступ к его состоянию не ранее, чем через 30 лет. «Я хочу, чтобы они жили, как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать»,— сказал он.

Ранее Дуров сообщил, что его брат Николай работает над «настоящим искусственным интеллектом» (ИИ). По словам предпринимателя, будущий ИИ его брата будет отличаться от современных больших языковых моделей и сможет «понимать мир».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

    Итальянский журналист высказался об «изоляции» России

    Трамп ответил на вопрос о возможном падении власти в Иране

    Трамп заявил о нежелании втягиваться в военный конфликт с Ираном

    Павел Дуров составил завещание

    Российский генерал объяснил прилет в Вашингтон «самолета Судного дня»

    Военкор объяснил привлечение Киевом женщин в ВСУ

    В ДНР высказались о капитуляции Киева

    Захарова заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков

    Украинский дрон атаковал автомобиль со священником в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости