Павел Дуров составил завещание на фоне рисков, связанных с его деятельностью

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в беседе с журналом Le Point рассказал, что недавно составил завещание на фоне рисков, связанных с его деятельностью по защите свобод.

Предприниматель опасается, что из-за своей работы может нажить себе много врагов, в том числе «внутри могущественных государств». В связи с этим он решил защитить своих детей и компанию. При этом в завещании прописано, что дети Дурова смогут получить доступ к его состоянию не ранее, чем через 30 лет. «Я хочу, чтобы они жили, как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать»,— сказал он.

Ранее Дуров сообщил, что его брат Николай работает над «настоящим искусственным интеллектом» (ИИ). По словам предпринимателя, будущий ИИ его брата будет отличаться от современных больших языковых моделей и сможет «понимать мир».