Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:54, 18 июня 2025Силовые структуры

Пирожки из российского ларька привели к задержанию поджигателей

В Иркутске по горячим следам задержаны 2 мужчин, сжегших ларек с выпечкой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД38»

В Иркутске по горячим следам полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге ларька с выпечкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Подозреваемых удалось обнаружить по следу из потерянных пирожков. Сейчас в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о краже и об умышленном уничтожении имущества. Также выяснилось, что оба фигуранта уже привлекались к ответственности за имущественные преступления.

По данным правоохранителей, ночью полицейским сообщили о возгорании торгового павильона по продаже выпечки, который был расположен рядом с Центральным рынком. Прибывшие на место оперативники изъяли видео с камер наблюдения, снявших поджигателей, которые разбили стекло ларька и вынесли из него подносы с пирожками, а потом подожгли торговый павильон. Огонь уничтожил торговую точку, ущерб оценили в более чем 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском местный житель с топором ворвался в магазин, украл несколько бутылок водки, а потом сам сдался полицейским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Автор песни Shaman назвал свою фаворитку «Интервидения»

    В России продадут за рубль старинную пивоварню

    Мощное землетрясение произошло в Мексике

    Телезвезда случайно выпила антисептик

    Синоптик рассказала москвичам грустную новость

    Кнайсль описала планы Израиля вторгнуться в Иран одним русским словом

    Кубок Стэнли сломали

    Женщина похудела на 51 килограмм из-за сломанного стула

    Серийному маньяку Миргороду дали второе пожизненное

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости