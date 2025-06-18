Пирожки из российского ларька привели к задержанию поджигателей

В Иркутске по горячим следам задержаны 2 мужчин, сжегших ларек с выпечкой

В Иркутске по горячим следам полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге ларька с выпечкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Подозреваемых удалось обнаружить по следу из потерянных пирожков. Сейчас в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о краже и об умышленном уничтожении имущества. Также выяснилось, что оба фигуранта уже привлекались к ответственности за имущественные преступления.

По данным правоохранителей, ночью полицейским сообщили о возгорании торгового павильона по продаже выпечки, который был расположен рядом с Центральным рынком. Прибывшие на место оперативники изъяли видео с камер наблюдения, снявших поджигателей, которые разбили стекло ларька и вынесли из него подносы с пирожками, а потом подожгли торговый павильон. Огонь уничтожил торговую точку, ущерб оценили в более чем 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском местный житель с топором ворвался в магазин, украл несколько бутылок водки, а потом сам сдался полицейским.