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14:20, 18 июня 2025Силовые структуры

По делу потушившего Вечный огонь восьмилетнего мальчика вынесли решение

СК вынес решение по делу ребенка, потушившего Вечный огонь под Ярославлем
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Россия 24 Новости» / VK

Следователи установили обстоятельства осквернения Вечного огня в поселке городского типа Семибратово Ярославской области и вынесли по нему решение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Установлено, что правонарушение совершил восьмилетний ребенок с особенностями развития. Как пояснили в ведомстве, оснований для принятия мер в рамках уголовного законодательства нет.

Однако председатель ведомства Александр Бастрыкин после инцидента поручил изучить условия жизни ребенка и оказать его семье соцподдержку.

12 июня ребенок подъехал на велосипеде к Вечному огню, посмотрел пару секунд на него, после чего взял канистру с цветами, которая стояла около памятника, и водой из нее погасил пламя.

Ранее сообщалось, что в Башкирии справившим нужду на БТР подросткам дали два года принудительных работ.

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