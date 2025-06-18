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14:52, 18 июня 2025Силовые структуры

Правоохранители решили судьбу живущего у россиян 10-месячного тигренка

Сотрудники прокуратуры изъяли 10-месячного тигренка у семьи в Пушкино
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Правоохранители изъяли 10-месячного тигренка у семьи в Пушкино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной прокуратуре.

По данным ведомства, хозяин животного не смог подтвердить законность владения. Он рассказал, что тигренка он купил в другом субъекте России в 2024 году и привез его в Московскую область. Силовики провели осмотр домовладения мужчины и нашли еще одного хищника — трехмесячного детеныша леопарда, который тоже подлежит изъятию.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, тигренок содержался в доме с тремя детьми. Сейчас он передан в центр реабилитации диких животных. Ветеринары проведут обследование здоровья малыша.

До этого «Газета.ру» рассказала, что жители подмосковного Пушкино заметили на территории одного из частных домов тигренка, которого владельцы избивают лопатой. Они рассказали, что детеныша поливали холодной водой, били лопатой и поленом.

Ранее, российский заповедник показал уникальные кадры тигрят на рыбалке.

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