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14:20, 18 июня 2025Мир

Президент ОАЭ позвонил Путину

Кремль: Путин обсудил с президентом ОАЭ конфликт между Израилем и Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обострившийся конфликт между Ираном и Израилем, разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. Об этом сообщает Кремль в Telegram-канале.

«Стороны обменялись мнениями по резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и выразили глубокую озабоченность эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, которая чревата негативными последствиями для стран всего региона (...) Подчеркнута важность скорейшего прекращения боевых действий и активизации дипломатических усилий для урегулирования спорных вопросов», — отмечается в публикации.

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