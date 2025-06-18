Президент ОАЭ позвонил Путину

Кремль: Путин обсудил с президентом ОАЭ конфликт между Израилем и Ираном

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обострившийся конфликт между Ираном и Израилем, разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. Об этом сообщает Кремль в Telegram-канале.

«Стороны обменялись мнениями по резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и выразили глубокую озабоченность эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, которая чревата негативными последствиями для стран всего региона (...) Подчеркнута важность скорейшего прекращения боевых действий и активизации дипломатических усилий для урегулирования спорных вопросов», — отмечается в публикации.