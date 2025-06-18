Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 18 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Заявления о провале Зеленского на саммите G7 объяснили

Политолог Коньков: Украина — это чужеродное звено на заседания «Большой семерки»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Тот факт, что в текущих условиях Украина отошла на второй план, — это объективное развитие событий, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Провал президента Украины Владимира Зеленского, о котором после саммита G7 написали западные медиа, политолог объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Нужно признать, что в целом Украина — это чужеродное звено на заседания "Большой семерки" не только потому, что она никогда членом этого клуба не была, но и потому, что тематика Украины излишне усилена в контексте этого объединения. По большому счету, если проанализировать последние несколько лет существования G7, то, видимо, им больше заняться нечем, кроме как обсуждать Украину, и никаких других тем у них нет», — заявил Коньков.

То, что в текущих условиях Украина отошла на второй план, — это не только результат смещения повестки на Ближний Восток, но и объективное развитие событий, связанное с приходом [президента США Дональда] Трампа к власти, с его низким интересом к «Большой семерке» и в целом с деградацией украинской тематики, ее превращением в шумиху, которая замещает реальные проблемы, требующие решения на глобальных площадках

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. По данным издания, то, что Трамп уехал с саммита в Канаде раньше срока, затмил сам факт участия в нем украинского лидера, который прибыл уже после отъезда главы Белого дома.

В свою очередь британская газета The Guardian сообщила, что Зеленский выглядел печальным на саммите G7.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США экстренно стягивают боевые корабли и самолеты для удара по Ирану. На что способны американские «бомбовозы»?

    Правоохранители решили судьбу живущего у россиян 10-месячного тигренка

    Спикер Рады рассказал об организации выборов втихую

    Задержание пособников экстремиста из Франции за подготовку взрывов в РФ попало на видео

    Звезда «Чернобыля» погасил многомиллионный долг по алиментам

    Артемий Лебедев назвал провинциальным посмешищем одну черту россиян

    Названы самые модные цвета лета 2025 года

    Заявления о провале Зеленского на саммите G7 объяснили

    Последователи живущего во Франции российского экстремиста попались при подготовке диверсий

    Военблогер резко раскритиковал версию задержания автора канала «Солдатская правда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости