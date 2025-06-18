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15:41, 18 июня 2025Экономика

Разрабатывать лекарства в России стало дешевле

Мурашко: За год стоимость разработки лекарств в России уменьшилась в 3,5 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За год стоимость разработки лекарственных препаратов и медицинских изделий в России уменьшилась в 3,5 раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит АГН «Москва».

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минздрава заявил, что сегодня в России достаточно методов поддержки разработчиков лекарств, и создавать новые препараты стало дешевле.

«Мы, проходя период пандемии, очень сильно пересмотрели свои взгляды. И видя, как сегодня развиваются системы здравоохранения, как они конкурируют, мы стали искать новые методы регулирования. То, что сегодня обсуждаются вопросы этические, это тоже важная составляющая для того, чтобы быстро развиваться. Ни в коем случае нельзя терять скорость», — отметил он.

Ранее представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запустили масштабное расследование на российском фармацевтическом рынке из-за роста цен на лекарства. Как заявил замглавы ведомства Тимофей Нижегородцев, поводом для проведения подобного мероприятия послужили факты роста розничных цен на лекарства, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших. «Многие компании, возможно, столкнутся сейчас с нашим вниманием и с нашими расследованиями», — резюмировал он.

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