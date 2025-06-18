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12:44, 18 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафе за мытье машин во дворе

ЖКХ эксперт Бондарь: За мытье машин во дворе грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

За мытье машины во дворе россияне рискуют получить штраф. Об этом автовладельцев предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru.

По словам Бондаря, мытье машин во дворе может нарушить экологические и санитарные нормы. Грязная вода с химией нередко попадает на окна домов, а затем стекает в почву или ливневую канализацию. В некоторых случаях это считается нарушением закона об охране окружающей среды. Для физических лиц сумма штрафа по соответствующей статье составляет до трех тысяч рублей, а для юридических — до 250 тысяч рублей.

В большинстве регионов также действуют правила благоустройства. Запрещено мыть машины во дворах в том числе в Москве — за это могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей. Если нарушение заметят соседи, они имеют право обратиться в управляющую компанию или Роспотребнадзор.

«Конечно, если вы аккуратно протрете машину влажной тряпкой, вряд ли кто-то будет жаловаться. Но если устраивать полноценную мойку с пеной и потоками воды, то это уже может привлечь внимание. Лучше пользоваться специализированными мойками, чтобы не рисковать и не портить отношения с соседями», — посоветовал Бондарь.

Ранее Бондарь напомнил, что жильцы многоквартирных домов не имеют права покупать парковочные места во дворах.

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