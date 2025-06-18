Россиянам подсказали допустимую норму соли в день

Гастроэнтеролог Сластен: В сутки можно употреблять не более 12 граммов соли

Употребление соли следует ограничивать, напомнила врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. Допустимую норму соли в день она подсказала в беседе с РИА Новости.

Врач отметила, что, вопреки распространенному мнению, соль не нужно полностью исключать из рациона, поскольку она поддерживает водный баланс, входит в состав межклеточных жидкостей и костей. «Но употреблять соль, как и любой другой продукт, следует разумно и умеренно — не более 10-12 граммов в сутки», — обратила внимание Сластен.

Гастроэнтеролог также указала на то, что хлеб, сыры, колбасы и полуфабрикаты незаметно увеличивают объем потребляемой человеком соли. Опасность этого заключается в том, что соль ухудшает состояние суставов, повышает артериальное давление, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает риск инсульта и нагрузку на печень, а также обостряет болезни желудочно-кишечного тракта.

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