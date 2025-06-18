Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:26, 18 июня 2025Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за расправу над женщиной в машине Гоши Куценко

В Москве суд приговорил мужчину за убийство женщины в машине Гоши Куценко
Варвара Митина (редактор)

Фото: Прокуратура г. Москвы

В Москве суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Альберта Абдуллина, расправившегося с женщиной, тело которой было подброшено в автомобиль артиста Гоши Куценко. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Абдуллин свою вину признал.

По версии следствия, 19 января осужденный выпивал в парке со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, в результате которого Абдуллин нанес женщине 26 ударов ножом. Потом он спрятал тело в припаркованный рядом с местом происшествия автомобиль «Запорожец», сам также забрался в него и уснул.

Утром 20 января осужденный и его жертва были обнаружены в машине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США экстренно стягивают боевые корабли и самолеты для удара по Ирану. На что способны американские «бомбовозы»?

    Людей с тремя заболеваниями предостерегли от приема ибупрофена

    Премьер Италии призвала к свержению власти в Иране

    Российская стюардесса показала распаковку формы Emirates и восхитила подписчиков

    В правительстве России предложили скинуться на гуманоидов

    Президент ОАЭ позвонил Путину

    По делу потушившего Вечный огонь восьмилетнего мальчика вынесли решение

    Раскрыта официальная причина масштабного блэкаута в Испании

    Автогигант решил отозвать больше четверти миллиона машин

    Обычная привычка снизила риск хронической боли в пояснице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости