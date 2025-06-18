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13:30, 18 июня 2025Россия

Россиянка ушла отмечать День города во всем белом и исчезла

Е1.ru: Жительница Красноуфимска ушла отмечать День города и исчезла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жительница Красноуфимска Свердловской области ушла отмечать День города во всем белом и исчезла. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям издания, к поискам 51-летней россиянки привлекли полсотни сотрудников, в том числе кинологов, поисково-спасательный отряд МЧС и волонтеров.

Были проверены все потенциальные пути передвижения пропавшей, а также места массового скопления граждан — парки, стадионы, вокзалы, торговые центры, магазины. Пока результатов эти меры не принесли.

Также удалось выяснить, что перед уходом женщины никаких конфликтов дома не было. В день исчезновения она была одета во все белое — футболка, штаны, куртка и кроссовки. С собой горожанка не взяла ни телефона, ни документов.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли девушку, пропавшую в 2016 году. Обнаружить ее удалось случайно с помощью городской системы распознавания лиц.

ЖЗЛ
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