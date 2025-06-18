Российские войска ударили по центру сил спецопераций ГУР Украины

Российские войска ударили по центру сил спецопераций главного управления разведки (ГУР) Украины в Сумской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По информации оборонного ведомства, удар по центру ГУР был нанесен силами группировки войск «Север».
Какие потери понесли украинские спецслужбы, не уточняется. В каком именно населенном пункте располагался центр ГУР, также не сообщается.
Днем ранее сообщалось, что российские войска вступили в бой с бригадой «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).