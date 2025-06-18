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18:46, 18 июня 2025Силовые структуры

Российский военный изнасиловал знакомого из-за мусора

TagilCity: В Нижнем Тагиле судят военного за сексуальное насилие над знакомым
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нижнетагильский гарнизонный военный суд назначил на 19 июня рассмотрение уголовного дела военнослужащего, обвиняемого в сексуальном и физическом насилии над свердловчанином. Об этом сообщает TagilCity.

Судебный процесс пройдет в закрытом режиме, чтобы не разглашать интимные сведения о жизни участников уголовного судопроизводства, унижающих их честь и достоинство.

По данным следствия, в сентябре 2024 года военный с несовершеннолетним знакомым в поселке Порошино повздорили с мужчиной, который не выполнил поручение вынести строительный мусор. Обвиняемый надругался над ним. О преступлении правоохранительным органам сообщила мать изнасилованного.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике военный казнил в поле любовника жены.

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