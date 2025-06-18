Серийному маньяку Миргороду дали второе пожизненное

В Москве суд дал второй пожизненный срок маньяку Миргороду

Головинский районный суд Москвы приговорил ко второму пожизненному лишению свободы маньяка Владимира Миргорода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Мужчину признали виновным в расправе над 15 женщинами и одним мужчиной, а также в покушении на изнасилованную женщину. Жертвам маньяка было от 15 до 48 лет. С ними Миргород знакомился под разными предлогами, предлагал услуги частного извоза или совместный досуг, после чего в безлюдных местах нападал — насиловал, а потом душил предметами одежды.

Маньяк отбывает пожизненный срок с 30 января 2012 года. Тогда Мосгорсуд признал его виновным в 16 расправах. В 2024 году во время изучения одного из уголовных дел прошлых лет прокурор получил заключение молекулярно-генетической экспертизы, которая установила совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода. Маньяка этапировали в Москву, где он дал признательные показания.