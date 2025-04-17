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14:35, 17 апреля 2025Силовые структуры

Маньяк-душитель Миргород признался в новых расправах

СК: Маньяк-душитель Миргород признался еще в 17 изнасилованиях и убийствах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

Серийный маньяк-душитель Владимир Миргород, приговоренный к пожизненному заключению, признался еще в 17 расправах и изнасилованиях, совершенных более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве.

По данным ведомства, жертвами серийного душителя становились в основном женщины невысокого роста. Миргорода этапировали в столицу для проведения следственных действий.

Ранее стало известно, что оперативники собрали доказательства о расправах маньяка над 12 женщинами и одним мужчиной на территории Москвы и Московской области с 2000 по 2004 год. Осужденный дал признательные показания по инкриминируемым преступлениям.

Миргород орудовал в Москве и области в начале 2000-х годов. Он знакомился на улице с девушками, угощал их шампанским, насиловал и расправлялся с ними. В 2012 году суд приговорил его к пожизненному сроку за 16 жертв, среди которых оказался подросток, ставший свидетелем преступления.

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