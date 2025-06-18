Справившему нужду на дверь силового ведомства россиянину вынесли приговор

В Тюменской области мужчина справил нужду на дверь прокуратуры, ругаясь матом

В Тюменской области местный житель, ругаясь матом, справил нужду на дверь Заводоуковской межрайонной прокуратуры. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Инцидент произошел 1 июня. Мужчина в этот момент был пьян. Прохожие просили его остановиться, однако он их игнорировал.

Во время заседания суда нарушитель объяснил, что его рассудок помутнел от количества выпитого. Он раскаялся в содеянном. В результате ему назначили административный арест на 14 суток по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее в Башкирии Верховный суд приговорил двух подростков, которые справили нужду на БТР, к принудительным работам.