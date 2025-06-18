Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 18 июня 2025Силовые структуры

Справившему нужду на дверь силового ведомства россиянину вынесли приговор

В Тюменской области мужчина справил нужду на дверь прокуратуры, ругаясь матом
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тюменской области местный житель, ругаясь матом, справил нужду на дверь Заводоуковской межрайонной прокуратуры. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Инцидент произошел 1 июня. Мужчина в этот момент был пьян. Прохожие просили его остановиться, однако он их игнорировал.

Во время заседания суда нарушитель объяснил, что его рассудок помутнел от количества выпитого. Он раскаялся в содеянном. В результате ему назначили административный арест на 14 суток по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее в Башкирии Верховный суд приговорил двух подростков, которые справили нужду на БТР, к принудительным работам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Словакии испугались многомиллиардного счета от «Газпрома». При каких условиях его могут выставить?

    Умерла звезда фильма «Любовь и голуби»

    Российские ремонтно-эвакуационные машины превзошли натовские

    Пашинян национализирует ЗАО Карапетяна

    Роснедра назвали главную проблему геологоразведки в России

    Европа дала шанс российскому углю

    Справившему нужду на дверь силового ведомства россиянину вынесли приговор

    В двух российских регионах пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

    IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

    Россиянка осталась без кольца за 166 тысяч рублей из-за паспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости