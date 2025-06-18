Стадо зубров попало в фотоловушку в российском лесу

«Весть»: Стадо зубров попало в фотоловушку в калужском лесу

Стадо из 20 зубров попало в фотоловушку заповедника «Калужские засеки» в российском лесу. Кадр опубликовало издание «Весть».

На снимке животные прогуливаются среди деревьев, хотя летом найти их непросто.

Ранее в лесах Якутии гигантский бурый медведь устроил «шоу пузырей» и попал на видеоловушку. Крупный самец наткнулся на небольшую лужу из талой воды, но не стал просто пить из нее или купаться. Вместо этого он лег в воду, сначала устроил себе СПА, а затем «принялся старательно, с увлечением, выдувать носом пузыри, словно пятилетний карапуз».