Стало известно о состоянии пострадавших при подрыве моста в Брянской области

В больницах остаются шестеро пострадавших при подрыве моста в Брянской области

В больницах остаются шесть человек, пострадавших при подрыве моста в Брянской области. Об их состоянии стало известно из сообщения помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, передает ТАСС.

По информации чиновника, на данный момент в числе остающихся в стационарах пациентов двое детей. Их состояние оценивается как средней или легкой степени тяжести.

«Все они идут на поправку. Часть из них уже готовится к выписке», — отметил Кузнецов.

Ранее из стационаров выписали 64 человек, в том числе двоих детей, которые пострадали при подрыве моста.

Первые сообщения о том, что на пассажирский поезд №86 рухнул мост в Брянской области появились в ночь на 1 мая. Уточнялось, что пострадали 69 человек, семерых спасти не удалось.