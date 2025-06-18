Стало известно о воровстве украинских властей на обороне сумского направления

Марочко: На Украине воровали деньги на обороне сумского направления

При строительстве оборонительной линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении украинские власти разворовывали деньги. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В целом на ряде участков на сумском направлении можно отметить обвал оборонительной линии, которая создавалась по коррупционным схемам. И, естественно, данный факт помогает нашим военнослужащим в продвижении на данном направлении», — сказал он.

Ранее российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили около 100 бойцов ВСУ в Сумской области. Помимо военнослужащих, уничтожены оказались 13 пунктов управления беспилотниками, 47 единиц автотранспорта и четыре склада с различным военным имуществом.

До этого стало известно о приближении российских войск к Сумам. Авторы канала «Иди и смотри» подчеркнули, что действия армии России в регионе направлены на создание буферной зоны на российско-украинской границе.