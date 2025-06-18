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23:34, 18 июня 2025Россия

Старец Феодор сделал ядерное предсказание

Митрополит Морфский Неофит передал слова старца Феодора о ядерном предсказании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Митрополит Морфский Неофит передал слова старца Феодора, который сделал ядерное пророчество. Об этом сообщает «Царьград».

«Вы будете пить кофе и услышите это», — говорится в предсказании. Как пояснил Неофит, можно предположить, что старец подразумевал внезапные новости об атаке на ядерные объекты, когда люди не будут ничего подозревать и спокойно пить кофе.

По словам старца, именно эти события послужат началом крупных перемен, однако Феодор не уточнил, в каком именно направлении они развернутся. Одно было ясно — мир может кардинально измениться. Кроме того, старец упоминал о падении президента Турции. По его мнению, эти изменения должны вызвать у людей настороженность.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

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