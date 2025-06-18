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16:50, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Телезвезда попал в больницу с переломом

Звезда «Фермы Кларксона» Калеб Купер заявил, что сломал лодыжку
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Darren Staples / WPA Pool / Getty Images

Участник телевизионного шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm) и помощник телеведущего Джереми Кларксона по хозяйству Калеб Купер попал в больницу после травмы ноги. Об этом сообщает издание Independent.

Отмечается, что Купер опубликовал сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с опухшей ногой и ренгтен-снимок.

Телезвезда заявил, что сломал лодыжку, и объяснил, что получил травму во время игры в футбол. Купер также заверил, что, несмотря на состояние здоровья, не собирается отказываться от работы на ферме и участия в шоу.

Ранее сообщалось, что в одном из выпусков «Ферма Кларксона» на Купера напала свинья, которая травмировала телеведущего. Сразу после инцидента участник шоу отметил, что ему понадобился холодный компресс, чтобы облегчить последствия травмы.

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