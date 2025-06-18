Тигрица растерзала крокодила

В Индии тигрица перекусила шею крокодилу

В Индии тигрица сошлась в схватке с крокодилом и одолела его. Об этом сообщает NDTV.

Редкий случай произошел в заповеднике Рантхамбор. 16-летняя тигрица T-84 по кличке Стрела из засады напала на рептилию, выползавшую из озера в зоне Джогимахал. После непродолжительной борьбы дикая кошка перекусила ей шею. Это уже третий зафиксированный случай, когда тигрицы из легендарного рода «Мачли» смогли растерзать крокодила.

Стрела, страдающая от костной опухоли, доказала, что не утратила охотничьих навыков своей бабки — знаменитой «Крокодильей убийцы». Дочь Стрелы Риддхи также продолжает семейную традицию, охотясь не только на крокодилов, но и на черепах.

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Фотографии и видео схватки, сделанные очевидцами, демонстрируют силу тигрицы, вытащившей 200-килограммовую рептилию из воды. Ученые отмечают, что подобные межвидовые конфликты крайне редки и характерны только для этой уникальной популяции тигров.

Ранее в Индии тигр вступил в схватку с медведицей и проиграл. Видео с драматичным противостоянием хищников стало вирусным в соцсетях.