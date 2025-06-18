Ученые зафиксировали странные радиосигналы под Антарктидой

Обнаружены аномальные радиоволны под льдами Антарктиды

В ходе уникального эксперимента в Антарктиде были зафиксированы странные радиосигналы, исходящие из-подо льда. Научная статья об этом опубликована в журнале Physical Review Letters.

В 2006 и 2014 годах антарктическая антенна ANITA, предназначенная для изучения космических лучей, обнаружила аномальные радиоволны, идущие под необычным углом в 30 градусов ниже поверхности льда. Как отмечает астрофизик Стефани Виссель из Университета Пенсильвании, эти сигналы напоминали ожидаемые от элементарных частиц тау-нейтрино, но имели принципиальные отличия.

Ученые провели масштабный анализ данных обсерватории Пьера Оже в Аргентине, охватывающих период с 2004 по 2018 год. Ни один из известных науке процессов не смог объяснить природу этих сигналов. «Нейтрино проходят через материю, не взаимодействуя с ней, поэтому их обнаружение под таким углом невозможно», — пояснил Виссель.

Надежду на разгадку тайны дает новый эксперимент PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations), который скоро начнется в Антарктиде. Усовершенствованные детекторы, используемые в PUEO, в десять раз чувствительнее ANITA. «Возможно, мы столкнулись с неизвестной частицей или экзотическим эффектом распространения радиоволн во льдах», — предполагает Виссель.

Физическое сообщество разделилось во мнениях: часть ученых склоняется к версии о системной ошибке оборудования, другие же допускают, что речь может идти о принципиально новом физическом явлении. Как отмечают исследователи, даже отрицательный результат в науке является результатом — теперь круг возможных объяснений существенно сузился.

Ранее сообщалось, что геологи Калифорнийского технологического института обнаружили доказательства того, что гигантские сгустки материала вблизи ядра Земли, предположительно, образовавшиеся в результате космического столкновения Земли с карликовой планетой Тейей 4,5 миллиарда лет назад, могут быть ответственны за формирование современных тектонических плит.