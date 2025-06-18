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00:33, 18 июня 2025Из жизни

Ученые зафиксировали странные радиосигналы под Антарктидой

Обнаружены аномальные радиоволны под льдами Антарктиды
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Torsten Blackwood / Pool / Reuters

В ходе уникального эксперимента в Антарктиде были зафиксированы странные радиосигналы, исходящие из-подо льда. Научная статья об этом опубликована в журнале Physical Review Letters.

В 2006 и 2014 годах антарктическая антенна ANITA, предназначенная для изучения космических лучей, обнаружила аномальные радиоволны, идущие под необычным углом в 30 градусов ниже поверхности льда. Как отмечает астрофизик Стефани Виссель из Университета Пенсильвании, эти сигналы напоминали ожидаемые от элементарных частиц тау-нейтрино, но имели принципиальные отличия.

Ученые провели масштабный анализ данных обсерватории Пьера Оже в Аргентине, охватывающих период с 2004 по 2018 год. Ни один из известных науке процессов не смог объяснить природу этих сигналов. «Нейтрино проходят через материю, не взаимодействуя с ней, поэтому их обнаружение под таким углом невозможно», — пояснил Виссель.

Надежду на разгадку тайны дает новый эксперимент PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations), который скоро начнется в Антарктиде. Усовершенствованные детекторы, используемые в PUEO, в десять раз чувствительнее ANITA. «Возможно, мы столкнулись с неизвестной частицей или экзотическим эффектом распространения радиоволн во льдах», — предполагает Виссель.

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