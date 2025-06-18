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18:19, 18 июня 2025Силовые структуры

Украденные российскими подростками 20 трусов вскрыли серьезное нарушение МВД

Подростки в Бугульме украли 20 трусов — вещдоков МВД по уголовным делам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Бугульме подростки украли 20 трусов, которые оказались вещдоками по уголовным делам, и это помогло вскрыть серьезное нарушение МВД. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

По словам источника, подростки проникли в помещение, указанное как исполком, в доме №75 по улице Гоголя. Там сотрудники местного отдела МВД хранили изъятые по уголовным делам вещи. Помимо трусов несовершеннолетние злоумышленники вынесли 10 пар обуви — тапки и кроссовки,160 носков, трое спортивных брюк, 826 пачек сигарет и пятилитровые тары со спиртосодержащей продукцией. В результате выяснилось, что подростки смогли проникнуть внутрь, потому что само помещение исполкома не соответствует требованиям закона.

Отмечается, что прокуратура внесла представление в адрес начальника ОМВД с требованием устранить нарушение.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области задержан 50-летний мотогонщик, который открыл стрельбу из травматического пистолета для устрашения пятиклассников, побивших окна в его мотоклубе.

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