Украденные российскими подростками 20 трусов вскрыли серьезное нарушение МВД

Подростки в Бугульме украли 20 трусов — вещдоков МВД по уголовным делам

В Бугульме подростки украли 20 трусов, которые оказались вещдоками по уголовным делам, и это помогло вскрыть серьезное нарушение МВД. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

По словам источника, подростки проникли в помещение, указанное как исполком, в доме №75 по улице Гоголя. Там сотрудники местного отдела МВД хранили изъятые по уголовным делам вещи. Помимо трусов несовершеннолетние злоумышленники вынесли 10 пар обуви — тапки и кроссовки,160 носков, трое спортивных брюк, 826 пачек сигарет и пятилитровые тары со спиртосодержащей продукцией. В результате выяснилось, что подростки смогли проникнуть внутрь, потому что само помещение исполкома не соответствует требованиям закона.

Отмечается, что прокуратура внесла представление в адрес начальника ОМВД с требованием устранить нарушение.

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