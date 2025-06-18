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18:11, 18 июня 2025Россия

Украина атаковала три российских региона

Минобороны: Беспилотники ВСУ атаковали Калужскую, Курскую и Орловскую области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Калужскую, Курскую и Орловскую области. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Речь идет о налете беспилотников. Пять дронов были сбиты над указанными регионами в промежутке с 14:25 до 15:15 мск. По два из них уничтожили над Калужской и Орловской областями, один — над Курской областью.

Все беспилотники относились к классу дронов самолетного типа. Сведений о возможных последствиях на земле нет.

17 июня беспилотники ВСУ массово атаковали Белгородскую область. Ударам подверглись сразу несколько населенных пунктов, в том числе приграничный город Шебекино – были повреждены сразу пять автомобилей и два частных дома.

ЖЗЛ
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