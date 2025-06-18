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12:06, 18 июня 2025Культура

Умер выдающийся пианист Альфред Брендель

Композитор и пианист Альфред Брендель ушел из жизни в 94 года
Ольга Коровина

Фото: Kimberly White / Reuters

Ушел из жизни выдающийся австрийский композитор и пианист Альфред Брендель. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на родственников артиста.

Музыканту было 94 года. Сообщается, что Брендель умер в своем доме в Лондоне во вторник, 17 июня. Причина смерти артиста не называется.

Альфред Брендель родился в Чехословакии в 1931 году. Легендарный артист не получил формального музыкального образования, а только брал уроки у знаменитых пианистов — Эдвина Фишера, Эдуарда Штейермана, Пауля Баумгартнера. Венскую академию музыки он окончил экстерном, когда уже обрел известность. В 2004 году Брендель был удостоен одной из наиболее престижных наград в мире музыки — Премии Эрнста Сименса.

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