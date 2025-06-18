Усеянный живой рыбой берег в российском регионе попал на видео

Опубликовано видео засыпанного мойвой берега на Камчатке

Берег на Камчатке засыпало живой рыбой — в селе Октябрьское стартовал сезон мойвы, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Лучеперой рыбы, сообщает источник, оказалось так много, что она буквально выбрасывается на сушу. Ловить ее сейчас можно при помощи подручных средств вроде ведра, удочки местным жителям не понадобятся.

«Муж, как увидел это видео, и обалдел... Собрался туда бежать срочно», — прокомментировала публикацию одна из местных жительниц.

Ранее на видео попали усыпанные тихоокеанской сельдью берега в Холмском районе Сахалина. Тогда первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди начали подходить на нерест.