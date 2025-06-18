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23:47, 18 июня 2025Мир

В Европе предупредили США из-за Ирана

Профессор Малинен призвал США и Израиль скорее прекратить конфликт с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что США и Израилю следует прекратить конфликт с Ираном как можно быстрее. Об этом он написал в социальной сети X.

Малинен подчеркнул, что ситуация складывается не в пользу США и Израиля. По его мнению, Тель-Авив может ждать поражение. Эксперт подчеркнул, что на данный момент достигнута точка невозврата.

«Когда краха не произошло, риск унизительных поражений Израиля начал расти, поэтому Трамп вмешался со своими угрозами, которые крайне непопулярны в США», — заключил он.

Ранее на Западе заявили о неспособности Израиля долго отражать атаки Ирана. Об этом написало американское издание The Washington Post.

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