Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в важности помощи Киеву

Словами о будущем членстве Украины в НАТО канцлер Германии Фридрих Мерц пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал немецкий политик, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, Германии необходимо убедить граждан в целесообразности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга Североатлантического альянса. Гердт отметил, что после окончания украинского конфликта в ФРГ начнутся разбирательства с целью выяснить, куда были потрачены выделенные Киеву деньги.

«Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», — пояснил Гердт.

Экс-депутат бундестага убежден, что команда Мерца осознает, что бюджетные деньги были потрачены впустую, однако бросить проект «Украина» означает навлечь гнев налогоплательщиков. «Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как [президент США Дональд] Трамп "отбивает" инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», — отметил он.

Гердт допустил, что после окончания конфликта процесс вступления Украины в НАТО действительно может быть запущен, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», — заключил эксперт.

Ранее Мерц заявил, что считает возможным вступление Украины в НАТО вопреки требованиям России. По его словам, членство Киева в альянсе вопрос решенный.