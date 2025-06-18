В Госдуме раскрыли детали блокировки некоторых денежных переводов россиян

Депутат Аксаков: Блокировка Росфинмониторинга коснется недобросовестных граждан

Приостановка финансовых операций российских граждан до 10 дней без решения суда в первую очередь коснется тех, кто уже был замечен в недобросовестных операциях. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он заверил, что система мониторинга позволяет практически со 100 процентной вероятностью определять сомнительные операции.

«Действительно вступает в действие такой закон и могут приостановить до 10 дней, а если из-за рубежа информация, то и до 30 дней», — сказал Аксаков.

Он отметил, что эта мера в первую очередь коснется тех граждан, кто уже находится на примете и был замечен в недобросовестных операциях. Добросовестному гражданину, который оказался заблокированным, депутат посоветовал обратиться в соответствующую организацию и в органы с доказательствами законности финансовой операции.

В принципе, система мониторинга, в том числе и спецслужб, сейчас позволяет практически со 100 процентной вероятностью определить сомнительность операции, которую проводят лица Анатолий Аксаков депутат

Ранее российский сенатор Ольга Епифанова предупредила, что с июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда. Регулятор может ограничить переводы, если у него возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма.

Срок блокировки может возрасти до 30 дней, в случаях, если операции заблокированы на основании информации, полученной от органов иностранного государства. При этом, по словам сенатора, под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными.