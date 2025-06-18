Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:02, 18 июня 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме раскрыли детали блокировки некоторых денежных переводов россиян

Депутат Аксаков: Блокировка Росфинмониторинга коснется недобросовестных граждан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

Приостановка финансовых операций российских граждан до 10 дней без решения суда в первую очередь коснется тех, кто уже был замечен в недобросовестных операциях. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он заверил, что система мониторинга позволяет практически со 100 процентной вероятностью определять сомнительные операции.

«Действительно вступает в действие такой закон и могут приостановить до 10 дней, а если из-за рубежа информация, то и до 30 дней», — сказал Аксаков.

Он отметил, что эта мера в первую очередь коснется тех граждан, кто уже находится на примете и был замечен в недобросовестных операциях. Добросовестному гражданину, который оказался заблокированным, депутат посоветовал обратиться в соответствующую организацию и в органы с доказательствами законности финансовой операции.

В принципе, система мониторинга, в том числе и спецслужб, сейчас позволяет практически со 100 процентной вероятностью определить сомнительность операции, которую проводят лица

Анатолий Аксаковдепутат

Ранее российский сенатор Ольга Епифанова предупредила, что с июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда. Регулятор может ограничить переводы, если у него возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма.

Срок блокировки может возрасти до 30 дней, в случаях, если операции заблокированы на основании информации, полученной от органов иностранного государства. При этом, по словам сенатора, под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Автор песни Shaman назвал свою фаворитку «Интервидения»

    В России продадут за рубль старинную пивоварню

    Мощное землетрясение произошло в Мексике

    Телезвезда случайно выпила антисептик

    Синоптик рассказала москвичам грустную новость

    Кнайсль описала планы Израиля вторгнуться в Иран одним русским словом

    Кубок Стэнли сломали

    Женщина похудела на 51 килограмм из-за сломанного стула

    Серийному маньяку Миргороду дали второе пожизненное

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости