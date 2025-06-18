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07:48, 18 июня 2025Россия

В Курской области начали эвакуировать брошенные тела украинских военных

Минобороны: В Курской области эвакуируют брошенные тела украинских военных
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военнослужащие группировки войск «Север» начали эвакуировать брошенные тела украинских бойцов и иностранных наемников в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе беседы пленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не раз говорили о том, что командиры по радиосвязи ставили задачи своим подчиненным добивать тяжелораненых солдат во время отступления.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты пытались уничтожить своих сослуживцев в населенном пункте Алексеевка при попытке сдачи в плен из-за боязни утечки информации.

До этого брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото. На кадрах видны тела солдат в украинской униформе и с отличительными знаками ВСУ.

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