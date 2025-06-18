ВСУ пытались уничтожить своих сослуживцев в Алексеевке

Вооруженные силы Украины пытались уничтожить своих сослуживцев в населенном пункте Алексеевка при попытке сдачи в плен из-за боязни утечки информации. Об этом проинформировал РИА Новости штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Никита Галик.

«При попытке противника сдаться в плен противник применял огневые средства, минометы, FPV-дроны, "Бабы Яги" для того чтобы уничтожить своих же, во избежание утечки информации», — уточнил он.

По словам Галика, противник сдавался в плен по 2-5 человек только после того, как в укрытии к ним сбрасывались гранаты. Далее им предлагалось сложить оружие.

Однако планы ВСУ провалились, добавил штурмовик. По его словам, ВС РФ взяли в плен противника, добыли информацию, были также перехвачены рации, по которым бойцы узнали, что собирается делать украинская сторона.

Ранее стало известно, что ВСУ расстреливали своих солдат, которые пытались отступать из села Комар на границе с Днепропетровской областью. Для уничтожения отступающих солдат украинцы также применяли беспилотники.

До этого брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото. На кадрах видны тела солдат в украинской униформе и с отличительными знаками ВСУ.