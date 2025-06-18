В МИД обвинили Украину в попытке опорочить работу России по сбору тел погибших

Мирошник: Украина пытается опорочить работу России по сбору тел погибших

Власти Украины будут затягивать процесс идентификации полученных тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы опорочить работу России по их сбору и не выплачивать компенсации семьям погибшим. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украина будет растягивать свою часть работы на непредсказуемое время. Идентификация тел украинскими властями может занять сколько угодно, особенно если они будут стремиться ее затянуть», — рассказал дипломат.

По его словам, у руководства республики нет никакого интереса выплачивать компенсации семьям за потерю родственников в рядах украинской армии.

Ранее Мирошник заявил, что власти Украины не считают своими тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Такого же мнения они придерживаются в отношении украинской земли и истории.