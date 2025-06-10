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21:36, 9 июня 2025Бывший СССР

В МИД России рассказали об отношении Украины к своим погибшим солдатам

Мирошник: Власти Украины не считают тела погибших солдат ВСУ своими
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Власти Украины не считают своими тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Такого же мнения они придерживаются в отношении украинской земли и истории. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Они просто нанятые менеджеры, которые туда приехали выполнить одну задачу — покончить с этим народом и покончить с этой Украиной, максимально постаравшись создать проблемы России», — сказал чиновник. По его мнению, именно такое отношение повлияло на решение Киева перенести приемку тел погибших солдат и обмен военнопленными.

Мирошник отметил и отсутствие реакции Запада на такие действия Украины. Он напомнил, что ни Рим, ни какие-либо христианские центры не высказались на этот счет. «Хоть бы сказали: "Имейте совесть, давайте мы вам поможем, если вы не можете"», — заключил он.

Ранее Украина отказалась принимать от России тела военных ВСУ в ходе обмена.

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