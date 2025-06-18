В Москве осудили вдову видного партийного деятеля СССР

«МК»: Суд вынес приговор вдове секретаря ЦК КПСС Долгих за продажу его орденов

Мировой суд судебного участка №192 Москвы вынес приговор вдове видного партийного деятеля СССР Владимира Долгих за продажу уникальной коллекции из 19 орденов. Об этом сообщает «МК».

Женщине назначили минимально возможное наказание, предусмотренное за совершение преступления по статье 324 УК РФ («Незаконный сбыт государственных наград») — штраф в 10 тысяч рублей.

Она была второй женой кандидата в члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС Долгих, основавшего «Норильский горно-металлургический комбинат» и курировавшего в СССР всю тяжелую промышленность. После выхода на пенсию в 1988 году он был депутатом Госдумы, сенатором Совета Федерации от Москвы, советником губернатора Красноярского края. От первого брака у него остались четверо детей, а, овдовев, Долгих в 2010 году вновь женился на чиновнице московского правительства, которая была младше него на 37 лет. Его друзья вспоминали, что он души не чаял в новой супруге.

В октябре 2020 года Долгих ушел из жизни, его взрослые дети решили поставить ему памятник на могиле Новодевичьего кладбища работы известного скульптора Салавата Щербакова стоимостью 10 миллионов рублей. Они предложили вдове внести свою лепту на сумму 3,5 миллиона рублей. У женщины таких денег не оказалось, и она продала награды Долгих, среди них шесть Орденов Ленина, ордена «За Заслуги перед Отечеством» 1-й, 3-й и 4-й степени, Орден Дружбы, Орден Отечественной войны.

В 2024 году дети Долгих решили провести новую траурную церемонию на кладбище к 100-летию со дня его рождения и попросили вдову отдать им ордена. Тут и всплыл факт продажи коллекции. Возмущенные дети подали в полицию заявление о краже на мачеху. На допросе у дознавателя женщина раскаялась и полностью признала вину. По ее словам, она даже не подозревала, что совершает преступление.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске двое мужчин получили от 5 до 6 лет лишения свободы за продажу коллекционного оружия.