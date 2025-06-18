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16:00, 18 июня 2025Бывший СССР

В Одессе чиновников заподозрили в краже выделенных на могилы бойцов ВСУ средств

СБУ: В Одессе чиновники украли половину выделенных на могилы бойцов ВСУ средств
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Чиновники из горсовета Одессы украли почти половину бюджетных средств, выделенных на могилы для бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ и Нацполиция разоблачили должностных лиц Одесского горсовета, которые украли почти 50 процентов бюджетных средств, выделенных на захоронение украинских воинов», — говорится в сообщении.

Как сообщили силовики, к преступной схеме оказались причастны местные предприниматели. Они заключали сделки с завышенной стоимостью, а полученную разницу делили между собой. По данным СБУ, они присвоили более 2,1 миллиона гривен (около 3,9 миллиона рублей) из 4,8 миллиона гривен (около 9 миллионов рублей) выделенных на установку 88 памятников.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск российского исполнителя Григория Лепса. До этого в ведомстве сообщали, что певцу было заочно предъявлено обвинение в связи с его поддержкой специальной военной операции.

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