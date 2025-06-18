В российском городе тату-мастер заразил подростка гепатитом С

Mash: В Камышлове тату-мастер заразил подростка гепатитом С

В городе Камышлов Свердловской области тату-мастер заразил подростка гепатитом С. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям российского издания, юноша пришел в салон «Мясорубка Панды», чтобы сделать рисунок на руке.

Спустя некоторое время после получения услуги у подростка выявили вирус — врачи передали данные в управление Роспотребнадзора.

При проверке в студии обнаружили нестерильные инструменты, отсутствие нормальной дезинфекции и антисанитарию. Мастеру, который сделал тату несовершеннолетнему, запретили работать.

Владелец «Мясорубки Панды» в беседе с Ural Mash отметил, что человек никогда со студией не сотрудничал. Хозяин обратил внимание, что тату-мастер лишь несколько раз арендовал у него помещение. По словам владельца, подросток заразился в другом месте.

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