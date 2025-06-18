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09:12, 18 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали воришку благодаря оставленному на месте преступления ДНК

В Чите задержали мужчину за кражу денег из сейфа пекарни
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Чите задержали мужчину за кражу денег из пекарни. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, 39-летний житель Читы заметил, что сотрудники пекарни в Железнодорожном районе после работы оставляют окно приоткрытым и решил этим воспользоваться. Поздно вечером он вернулся к торговой точке и проник внутрь, отжав оконную раму отверткой.

Злоумышленник попытался вскрыть сейф с деньгами подручными средствами, но когда это не получилось, нашел в пекарне болгарку и с ее помощью открыл хранилище. Похищенная сумма составила 520 тысяч рублей. После преступления он скрылся, забыв на месте свою отвертку.

Сотрудники полиции изъяли инструменты и отправили на экспертизу. В результате был получен биологический материал и установлен ДНК-профиль преступника. Его личность установили по базе данных геномной информации.

Оперативники уголовного розыска задержали его по месту жительства. При обыске изъята часть похищенной суммы и новый телевизор, приобретенный на эти деньги.

Ранее сообщалось, что неизвестные под видом обыска вынесли деньги и ценности из квартиры россиянки.

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