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14:34, 18 июня 2025Мир

В стране ЕС попытались задержать помогавшего Украине экс-министра

В Словакии попытались задержать экс-главу Минобороны, но не застали его дома
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Словакии правоохранительные органы попытались задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя, который руководил процессом передачи военной техники Украине, но не застали его дома. Об этом сообщает Denník N.

Однако, когда сотрудники полиции приехали на задержание экс-главы Минобороны, его там не оказалось, поскольку Надь уехал на отдых в Канаду.

«Пока непонятно, чего касается акция полиции, по всей вероятности, передачи боеприпасов Украине», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций Евросоюза против России. По его словам, он пойдет на такой шаг, если блок не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок энергоносителей из России.

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