В Верховной Раде стало на одного депутата меньше

Депутат Верховной Рады Олесь Довгий покинул свой пост. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата», — написал он.
После того, как Рада проголосует за лишение мандата, в парламенте останутся 398 нардепов.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что общественное мнение о депутатах в стране некорректно. Он добавил, что, по его мнению, украинские депутаты «исполняют свой долг, присягу, которую они принесли на верность украинскому народу».