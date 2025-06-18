В Верховной Раде стало на одного депутата меньше

Нардеп Довгий сообщил, что покидает Раду

Депутат Верховной Рады Олесь Довгий покинул свой пост. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата», — написал он.

После того, как Рада проголосует за лишение мандата, в парламенте останутся 398 нардепов.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что общественное мнение о депутатах в стране некорректно. Он добавил, что, по его мнению, украинские депутаты «исполняют свой долг, присягу, которую они принесли на верность украинскому народу».