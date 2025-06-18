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18:15, 18 июня 2025Мир

Верховный лидер Ирана отреагировал на призыв Трампа к капитуляции

Аятолла Хаменеи: Иран никогда не сдастся
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Leader Press Office / Globallookpress.com

Иран отвергает любые призывы к капитуляции, иранский народ никогда не сдастся. Таким образом верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, передает агентство Tasnim.

«Нашей стране навязывают этот конфликт, иранский народ никогда не сдастся никому перед лицом этой навязанной войны», — подчеркнул лидер государства.

Кроме того, Хаменеи добавил, что Тегеран «не приемлет язык угроз», и подчеркнул, что иранский народ «не намерен это терпеть».

Ранее Трамп потребовал от руководства Ирана капитулировать. Глава Белого дома также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом он отметил, что его терпение находится «на исходе».

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