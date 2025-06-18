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14:38, 18 июня 2025Мир

Верховный лидер Ирана предрек победу своей стране

Верховный лидер Хаменеи: Иран победит в конфликте с Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна победит в конфликте с Израилем. Его слова передает ТАСС.

«Всевышний непременно дарует победу иранскому народу, истине и правде», — отметил лидер республики.

По словам Хаменеи, США в случае вступления в конфликт на стороне Израиля получат больше ущерба, чем Иран. Верховный лидер добавил, что ответная атака Тегерана ослабила Израиль. Он добавил, что у Ирана есть план новых ударов возмездия.

Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран жестко ответит на любое военное вмешательство США в конфликт с Израилем и иранский народ никогда не сдастся и не согласится капитулировать.

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